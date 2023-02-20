經過一番海上追逐，海巡人員跳上遊艇執行登檢。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

救生筏中藏有842公斤K他命。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

去年11月底台灣選前之夜，一艘獅子山共和國籍遊艇趁檢警調忙碌之際，偷偷拖著842公斤的K他命想從高雄茄萣外海搶灘上岸，還與海巡署百噸級巡防艇展開海上追逐，一度還想衝撞查緝人員，負責押船的沈姓男子、大陸籍陸姓船長及郭姓周姓船員等人最後全落網。14日高雄地檢署偵查終結，全案依違反《毒品危害防制條例》起訴沈男等4人。

高雄地檢署緝毒專組主任檢察官李怡增、檢察官王建中指揮法務部調查局南部地區機動工作站、行政院海巡署艦隊分署第五海巡隊、高雄市政府警察局苓雅分局、鼓山分局成立專案小組偵辦這起遊艇運毒案，查獲第三級毒品K他命842.2公斤。

據了解，去年11月沈男先從屏東外海某處搭上遊艇「水Ｏ星1號」前往東引島外海，接駁自大陸福建省出發至該處等候之陸男、郭男及周男3人後，指使3人駕駛遊艇轉往泰國、柬埔寨等地維修整備。

去年11月18日，沈男一行人把船開到泰國灣附近海域，接駁38包K他命後隨即開往附近海域，想利用選前之夜，查緝人力都在處理選舉不法事件時，交由他人運往台灣境內銷售牟利。7天後，專案小組透過雷達鎖定該船形跡可疑，用高倍數望遠鏡細看，發現該船想從茄萣西方20海浬附近搶灘上岸，專案小組當場出擊逮人。

當時，專案人員靠近該遊艇，發現遊艇後方拖著載有白色麻布袋的救生筏，正要趨前登船檢查時，沈男等人直接用菜刀斬斷麻繩，加速駕船在海上蛇行，最後在海巡署百噸級的巡防艦強勢控制下成功攔截，將沈男等人及相關證物全數帶返查驗。

檢察官考量船舶若因長期停放而未正常行駛，有喪失毀損、降低價值之虞，且有保管費甚鉅的情形，為維護扣案物價值及國庫利益，偵查中已啟動拍賣程序，本案偵結同時，亦已依法向法院聲請由高雄地檢署續行變價。

檢察官發現，沈男本身就是毒品通緝犯，訊問4人後，向法院聲請羈押禁見獲准。14日高雄地檢署偵查終結，全案依違反《毒品危害防制條例》第2條第2項、第1項私運管制物品進口未遂等罪起訴沈男等4人。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！