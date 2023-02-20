國三北上111公里處20日上午發生7車連環撞。（翻攝高公局）

國道3號北上105.2公里至111公里今（20日）上午發生2起事故，第一起為105.32公里處上午9時許發生貨車翻覆，導致車上載運的玻璃摔落道路，滿地玻璃碎片，不久後上午10時許，111公里處發生7車連環撞，其中一輛貨車翻覆，目前109公里至111公里處全線封閉，警消獲報後已趕往現場處置，盼請用路人提前改道，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

據了解，國道3號北上105公里處20日上午9時30分許1輛小貨車因不明原因翻覆，貨車上載運的玻璃摔破路面，滿地碎玻璃，事故占用內側兩線車道，並造成後方路段壅塞。

同日上午10時30分許，該事故後方的111公里、香山路段發生7車連環撞，據了解為1輛貨車、2輛小貨車及4輛自小客車發生追撞，其中1輛小貨車翻覆占用全車道，並有乘客受困，截至發稿時間為止，109公里至111公里處全線封閉處置中，詳細事故原因及傷亡人數仍待釐清，盼請用路人提前改道。