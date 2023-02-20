買千萬遊艇運800公斤愷他命，遭調查局查獲近期拍賣 。（調查局提供）

買千萬遊艇運800公斤愷他命，遭調查局查獲近期拍賣 。（調查局提供）

買千萬遊艇運800公斤愷他命，遭調查局查獲近期拍賣 。（調查局提供）

販毒集團竟利用台灣九合一大選期間運毒，調查局獲報申請調查長時間蒐證，終於在選舉期間將販毒集團一舉破獲，查獲800公斤愷他命，並查扣作案工具價值千萬的高速遊艇，檢方近期將進行拍賣。

買千萬遊艇運800公斤愷他命，遭調查局查獲近期拍賣 。（調查局提供）

買千萬遊艇運800公斤愷他命，遭調查局查獲近期拍賣 。（調查局提供）

買千萬遊艇運800公斤愷他命，遭調查局查獲近期拍賣 。（調查局提供）

法務部調查局南機站獲報，國內毒梟集團以數千萬元購入高速遊艇水瓶座號（AQUARIUS 1）且以境外人頭為船主，聘用毒品沈姓通緝犯為毒品押運人員，續僱用大陸籍船長及船員，並以頻繁更換船名，長期跨國航行而不靠港等方式躲避查緝，計劃運輸大量毒品來台販售牟利。調查局南機站得知情報後報請高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，並與海巡署艦隊分署第五海巡隊、高雄市政府警察局苓雅分局、鼓山分局、財政部關務署高雄關等單位成立專案組共同查緝。

專案組查知111年7月間，該毒品走私遊艇獅子山籍水瓶座號因引擎故障進入泰國維修，並與境外毒品貨源約定以泰銖100元鈔票序號為信物，在11月18日左右接運大批毒品返台，總航程達1,200海浬。

11月25日選前之夜，專案組在高雄外海20海浬處發現水瓶座遊艇，以繩索拖行放置毒品之救生艇筏，並於該處滯留伺機接駁，經專案組派遣在附近海域巡弋之海巡署艦隊分署第五海巡隊緝私艦艇上前鳴笛要求登檢時，水瓶座船長即斬斷拖行繩索並以蛇行方式企圖逃逸，登檢過程險象環生，最終順利緝獲走私800公斤愷他命毒品，並逮捕台籍沈姓及大陸籍陸姓船長、郭姓、周姓船員等4人，經檢察官向法院聲押禁見獲准，查扣之水瓶座號遊艇，檢方將近期進行拍賣。

跨國毒梟集團誤認台灣九合一大選選前之夜是國內治安缺口，全國各執法單位全力投入選舉查察賄選，無暇查緝毒品走私案件，殊不知法網難逃，終遭繩之以法。調查局為強調政府毒品零容忍政策，將持續貫徹「拒毒於彼岸、截毒於關口、緝毒於內陸」之目標，並結和警方、海巡等緝毒單位之工作量能，有效查緝重大毒品犯罪，全力落實防毒、拒毒、緝毒，還給民眾一個純淨無毒的生活環境。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！