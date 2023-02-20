睽違3年，陸委會宣布即日起開放港澳人士來台自由行，並取消跟團限制，高雄佔地利之便，及4月前高雄有多場國際級演唱會，吸引許多港澳民眾及旅行社，將高雄列為台灣旅遊首選之地，高市府誠意滿滿加碼推出參加演唱會完的「加食延暢」方案，歡迎港澳旅客來高雄，一路吃喝玩樂。

駁二藝術特區的文青感深受港澳旅客喜愛。(高雄市觀光局提供)

高雄市長陳其邁表示，「認識台灣，一定要從高雄開始」歡迎所有旅客來高雄旅遊，體驗高雄的熱情、友善，悠遊在豐富的山海河港間。

目前除小港機場航線陸續恢復，4月也將與業者合作規劃「高雄-香港」雙郵輪母港遊程，將全力發展郵輪觀光，積極搶攻港澳及東南亞市場，提供最為便利的交通服務，讓港澳客旅行台灣，首選高雄。

田寮月世界是最受港澳旅客青睞的高雄景點。(高雄市觀光局提供)

高雄市觀光局長高閔琳指出，目前高雄往返港澳地區，每周約有45班航次；搭配後續郵輪開放，海空雙港的利多，港澳旅客只要入境後，即可輕鬆轉乘捷運、輕軌至市區各景點，非常適合自由行旅客。

高雄市觀光局說明，根據觀光局官網數據顯示，港澳旅客最愛郊區遊程、特色體驗與美食餐飲等元素，而最受港澳旅客青睞的十大景點為「田寮月世界、蓮池潭風景區、佛光山、駁二藝術特區、旗津彩虹教堂、西子灣、崗山之眼、澄清湖及美濃民俗村、高雄流行音樂中心」等。

高雄特色酒吧越夜越美麗。（警語：酒後不開車，未滿十八歲禁止飲酒。）(高雄市觀光局提供)

此外，高雄也是今年全台最夯的演唱會聖地，國內外知名大咖雲集，像是2月有新好男孩及西城男孩開唱，3月到4月將迎來世界級韓國女團BLACKPINK、本土人氣天團五月天、天后張惠妹及大港開唱，預計將吸引全球上萬粉絲朝聖，勢必引爆另一波「高雄熱」，而陳其邁市長日前已宣布市府推出「加食延暢」方案，規劃夜派對、露天電影及串聯在地宵夜美食酒吧，憑演唱會門票續攤免費喝一杯等精彩活動，相信對於喜愛追星追流行及夜生活的港澳民眾，也是重大的旅行誘因跟福音。

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