媒體引述業界人士消息指稱，考量車用半導體供給不再嚴重吃緊，加上多數車用晶片客戶可在台灣廠區下單，或轉至日本、美國等地新廠生產，使台積電歐洲設廠時程將較原先預期延後約2年、最快2025年才會討論。

台積電總裁魏哲家1月中法說時表示，正與歐洲客戶和夥伴接洽，依據客戶需求和政府支持程度，評估建立車用技術特殊製程晶圓廠的可能性。對於媒體上述報導，台積電對此表示不評論市場傳聞，歐洲設廠維持法說時基調、目前沒有進一步資訊。

投顧法人指出，全球車用晶片供應超過8成由國際IDM大廠掌握，因應先前車用晶片供給吃緊，台積電對此增加相關產能支應，各車用晶片IDM廠亦對此紛紛積極擴產，如英飛凌宣布將斥資50億歐元於德國德勒斯登興建12吋新晶圓廠，並希望取得10億歐元補助。

隨著半導體產業庫存調整及大廠產能逐步開出，有助車用晶片供應更順暢，但會影響晶圓代工廠訂單。台積電先前法說時表示，今年車用半導體需求仍會持續增加，但短缺狀況應該很快就會紓緩。投顧法人認為，這也是台積電考慮延後在歐洲設廠的原因之一。

台積電為因應地緣政治環境變動，積極拓展全球生產據點，以維持競爭力及服務客戶。投顧法人指出，台積電海外設廠決策取決於當地政府支持及供應商承諾等因素，歐洲車用晶片客戶可在台灣廠區下單，或至日本、美國等新廠生產，歐洲設廠對台積電並無急迫性。