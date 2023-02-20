本週舉辦法說的上市櫃公司包括：欣興(3037)、智原(3035)、世界(5347)、義隆(2458)、光寶科(2301)、是方(6561)、台達電(2308)、文曄(3036)、中租-KY(5871)、華新(1605)、台灣大(3045)等。

張圭慧表示，台股自2023年開春以來，表現亮眼，在政策力挺之下，台股長線趨勢偏多，消費類股也將受惠於解封，迎來強勁復甦，惟近期美中台三國角力風雲再起，投資人須留意短期政治風險的市場波動，長期資金布局可低檔分批介入政策性題材之族群，長期仍相對看好半導體、AI、綠能及電動車等族群。

美國1月CPI年增率高於預期，「鷹」霾籠罩嚇壞美股，新興亞股上週則漲跌互見，印度、越南及印尼分別上漲0.5%、0.4%及0.2%，而菲律賓下跌1.4%最重；綜觀上週資金流向，印度及越南分別淨流入7.2億美元及1.6億美元，而台灣失血最多，遭外資提款2.2億美元。