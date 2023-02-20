主張反同婚的前銓敘部部長朱武獻，提告請求法院判准與妻子杜曼婷離婚，但杜女認為朱男在2009年簽完離婚協議書後就對她不聞不問，朱男須負較大責任不能主張離婚，最高法院駁回上訴，認定2人分居逾10年，婚姻關名存實亡、破綻難有回復希望，判准離婚確定。

陳水扁執政時期擔任銓敘部長朱武獻，擁有博士學位是台灣知名公法學者，他在2018年擔任總統府國策顧問時，因年金改革建議沒被總統接受，退回國策顧問續任聘書，他在同婚釋憲期間，也反對同婚。

朱提告主張，他與前婚姻配偶育有2子，後來在1991年2月10日與杜女結婚，因杜女與他2子相處不睦，家庭長期失和，於是在2009年11月11日簽訂離婚協議書，約定離婚及由他將名下房屋及土地及汽車移轉給杜女。

朱男說，他依約將房地及汽車移轉給杜女後，她竟拒絕辦理離婚登記，且她將住家大門鑰匙變換，致他無法返家，兩造分居至今已逾10年，夫妻關係早已名存實亡，且杜女以協議離婚之名謀取他財產，兩造互信基礎亦已破壞，請求法院判准予離婚。

杜女則說，2009年簽立離婚協議書是因朱男決定離家，她為避免其在外接觸各類人物而危及身家財產，乃要求他將名下房地登記在她名下，且朱男10多年來對她不聞不問，亦不告知其住處，他應負較大責任，不得請求離婚等語。

台北地方法院一審及台灣高等法院二審都認定，朱男與杜女分居迄今已逾10年，雙方互不往來，各謀生計，未曾要求與對方同住，亦無任何積極彌補雙方情感、改善婚姻裂痕之作為，雙方就此重大事由之有責程度相當，判准離婚，最高法院駁回上訴確定。