威力彩連9槓，今（20日）頭獎上看7億，不少民眾盼一夜致富。《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖蛇、生肖兔、生肖羊財運超級旺，不僅有機會能中大獎，在事業、投資方面也能獲得不錯的表現，可好好把握。

▍生肖蛇

生肖蛇從20日到3月10日財運旺，在購買彩券上可得到好的表現，有機會一夜致富。生意方面可幫助老闆拿下重要的項目，獲得升職加薪機會；甚至得到一定資源後，開創自己的事業，只要有適合的機會，便能成功賺大錢。

▍生肖兔

生肖兔在20日到3月10日財運旺，業績不斷屢創新高，更受到老闆器重，進而拿到豐厚獎金，升職加薪更是指日可待。今日購買彩券不僅容易中獎，投資方面，只要堅持下去就能獲得意想不到的超額回報，可好好把握。

▍生肖羊

生肖羊在20日到3月10日，正、偏財運都超級旺，購買彩券時建議可和朋友一起挑選，有機會把大獎抱回家。事業上近期可拿下和公司長期合作對象的重要項目，讓老闆看到你的實力。