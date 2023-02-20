威力彩連9槓，今（20日）頭獎上看7億，不少民眾盼一夜致富。《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖蛇、生肖兔、生肖羊財運超級旺，不僅有機會能中大獎，在事業、投資方面也能獲得不錯的表現，可好好把握。
▍生肖蛇
生肖蛇從20日到3月10日財運旺，在購買彩券上可得到好的表現，有機會一夜致富。生意方面可幫助老闆拿下重要的項目，獲得升職加薪機會；甚至得到一定資源後，開創自己的事業，只要有適合的機會，便能成功賺大錢。
▍生肖兔
生肖兔在20日到3月10日財運旺，業績不斷屢創新高，更受到老闆器重，進而拿到豐厚獎金，升職加薪更是指日可待。今日購買彩券不僅容易中獎，投資方面，只要堅持下去就能獲得意想不到的超額回報，可好好把握。
▍生肖羊
生肖羊在20日到3月10日，正、偏財運都超級旺，購買彩券時建議可和朋友一起挑選，有機會把大獎抱回家。事業上近期可拿下和公司長期合作對象的重要項目，讓老闆看到你的實力。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。