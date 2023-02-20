匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）當地時間19日在該國首都布達佩斯，會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。王毅指出，雙方應繼續加強高品質共建「一帶一路」合作；歐爾班則感謝中方長期以來提供的無私幫助，稱中方疫苗挽救了很多人的生命。

據中國大陸外交部網站消息，王毅向歐爾班轉達領導人的親切問候。王毅表示，再次祝賀總理先生帶領青盟贏得議會選舉並實現連任。中匈雖然規模大小不同，但始終相互尊重、相互理解、相互信任，兩國關係已成為國際交往的典範。中方願與匈方全面推進友好交流，不斷深化互利合作，並努力推動國際關係民主化和世界多極化。

王毅還指出，今年是國家主席習近平提出「一帶一路」倡議十周年，雙方應繼續加強高品質共建「一帶一路」合作。中方讚賞匈方積極支持中歐關係發展，匈方這一政策不僅符合中匈兩國人民利益，也符合歐洲根本長遠利益。

歐爾班請王毅轉達對領導人的誠摯問候。歐爾班表示，匈方堅定不移奉行對華友好政策，高度重視與中方的各領域合作。感謝中方長期以來提供的無私幫助，中方疫苗挽救了很多人的生命。匈方將繼續為促進歐中關係發展做出不懈努力。

雙方還就烏克蘭問題深入交換意見，認為形勢越複雜，越應保持清醒冷靜，做出符合國際關係準則和歐洲長遠利益的正確抉擇，早日實現歐洲的和平。