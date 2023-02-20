開發金控積極實踐2045全資產組合淨零碳排的承諾，以接軌國際永續趨勢的思維，持續推動減碳轉型。2022年CDP國際碳揭露專案（Carbon Disclosure Project，CDP）評選結果揭曉，開發金控首度獲得氣候變遷最高A級領導等級殊榮，躋身世界級的標竿永續企業。

CDP國際碳揭露專案為全球氣候領域最具指標性的評比機構，每年評估個別企業在環境影響力與推動進展的相關表現，並給予A至D不同級別的分數：A級（領導Leadership）、B級（管理Management）、C級（認知Awareness）、D級（揭露Disclosure）。2022年有近15000家全球企業參與CDP評選，其中僅294家獲得氣候變遷A級肯定，開發金控亦首度獲評為A級領導等級。CDP指出，A級評分企業在因應氣候變遷的策略面及執行面皆展現領先水準，除需規劃具體氣候轉型計畫，更要以科學化方式設定減碳目標，並追蹤轉型進程。

開發金控在2022年完成簽署加入SBTi科學基礎減碳目標倡議（SBTi，Science Based Targets initiative），並納入金融產業特性，以科學化方式推進減碳強度；同時更以2045年全資產淨零碳排為目標，定期揭露減碳階段進度，去年更發布首本「氣候相關財務揭露TCFD報告書」。未來將持續整合在地資料，並結合國際永續淨零標準，將氣候目標導入業務流程，積極落實投融資的氣候資訊評估與決策。

開發金控除榮獲CDP最高A級肯定，近來亦屢獲國際永續指標獎項肯定，包括連續三年入選DJSI道瓊永續世界指數（DJSI World）與新興市場（DJSI Emerging Markets）指數成分股；此外開發金控更獲得DJSI 2023年永續年鑑產業Top 5％肯定，並連續六年入選富時永續指數系列成分股。