每個人的飲食習慣都不一樣，一名女網友表示，不論和家人或另一半共吃一碗麵，先給對方吃過再給她，若碗裡剩下的麵條全被咬過，會覺得非常噁心，完全沒有食欲，該文PO上網後，不少網友一致認同很不衛生，認為正確共食應該是先把一碗麵分成兩碗再吃。

原PO昨（19）日於論壇《Dcard》指出，小時候母親要她跟弟弟共吃一碗麵，她看在弟弟年紀較小，禮讓弟弟先吃，等到她接過碗才發現碗裡的麵條全都被咬過，有的還黏在碗壁上，讓她覺得噁心，說什麼也不肯吃。

原PO表示，即便是另一半也一樣，如果要共食，看到碗裡被咬斷的麵條也會吃不下，「別人怎麼吃跟我無關，但要我這樣共食真的沒辦法。」她說，無法理解明明吃不了大口的麵，還硬要夾一大坨麵，咬斷再吐回碗裡，「真的很噁心，有人跟我一樣嗎？」

貼文曝光，網友紛紛留言，「你這叫吃剩的，共食哪有吃了才分的」、「拿兩個碗裝一裝就好了，幹嘛你一口我一口的」、「媽媽為什麼不分成兩碗」、「共食可以但斷麵不行，此外，吃麵包也不喜歡留下太明顯的齒痕」、「覺得噁心是對的，良好的衛生習慣要從小培養」、「就像冰淇淋一起吃也有點噁」、「我也無法，跟家人或是很好的朋友可以共吃一碗麵，但無法接受都是咬過的痕跡」。