不少民眾發現臺中市正在翻新，市地重劃接續性的開發成為了關鍵因素，其中就包含鄰近三鐵運輸與兼具歷史文化遺址保存開發的第13期市地重劃區，以及全國最大規模開發的第14期市地重劃區。在臺中市政府地政局鉅細靡遺的規劃下，讓臺中市煥然一新，公共建設帶動民眾運動、藝文涵養，成為最適合移居的城市。

第13期、14期重劃區辦理的最大推手為臺中市政府地政局，紮實的測量作業奠定開發工程基礎，從規範測量品質到進行圖籍套疊等計畫都深受肯定，測量經驗獲得內政部的推廣，且獲獎無數。

臺中市政府地政局紮實的測量作業奠定開發工程基礎，從規範測量品質到進行圖籍套疊等計畫都深受肯定。(圖/中時新聞網提供)

臺中市地政局局長吳存金說明，臺中市政府地政局在臺中市同步推動的4大地籍釐整計畫，其中推動的數量是全國第一，除此之外，品質更是全國特優，連續11年獲頒內政部評核為優等。

第13期、14期由我們紮實的優良測量結果，獲得2021年國家卓越建設獎「最佳規劃設計類-優質獎」及第22屆國家建築金獎「公共建設優質獎」，吳存金局長強調獲獎與內政部推薦測量經驗等殊榮。

臺中市地政局局長吳存金表示，臺中市同步推動的4大地籍釐整計畫，其中推動的數量是全國第一，且獲獎無數，測量經驗受內政部推薦。(圖/中時新聞網提供)

臺中市第13期市地重劃區位於臺中市南區、南屯區，近豐樂雕塑公園、中山醫藥大學、烏日九德區段徵收區，重劃面積共229.5673公頃。第13期的開發中，也意外挖出牛罵頭、營埔及番仔園文化等不同時期的文物，逾2000件歷史文物使文化局指定為市定遺址，將陶器、柱洞、史前墓葬等部分納入重要資產。

臺中市第14期市地重劃區，位於臺中市北屯區，共403.3882公頃，此處圍繞四張犁聚落外圍農業生產地帶，為全國最大面積開發。臺中市14期除了原本洲際棒球場成為表演、運動重鎮，現在更強化室內表演場所。臺中市巨蛋體育館能容納1萬5500人以上，將運動與藝文推向國際。

優質的測量根基讓臺中第13期、14期重劃區備受肯定，建構交通樞紐與歷史紋理共生，也成就了臺中市成為首屈一指的城市，加上鄰近三鐵與文化遺址保存，臺中市將成為全方位國際重鎮。(臺中市地政局廣告)