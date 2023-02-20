美系外資表示，新唐去年第四季營收95.69億元，季減少8%、年減少8%；每股獲利1.7元，季減少25%、年減37%，表現依舊優於市場預期；因ASP侵蝕和不利的產品組合，營業利潤率下滑至6.8%，低於預期。截至去年第四季底，新唐庫存天數為134天，相較去年第三季的115天增加。

美系外資表示，新唐預計第一季營收季減幅度將相較去年第四季收斂，新唐持續關注到電視市場的復甦，還有就是大陸重新開放市場後的智慧型手機市場，另外，也看好新唐可能有機會獲得高端CSP MOSFET(金氧半場效電晶體)市佔，這將導致比同業更早的復甦，因此，預計新唐第二季營收僅季減少4%。毛利率部分，新唐預估第一季度毛利率仍將季減，但將在第二季度恢復，如果第二季度成本沒有顯著下降，則可能是來自於更好得產品組合。

美系外資表示，新唐看好其在大陸市場的BIMC(電池管理系統)增長明顯，在新唐收購Panasonic semis後，確實有助於新唐在該領域的實力。預估BMC對新唐有機會在2024年做出實質貢獻。整體來說，看好新唐車用MCU(微控制器)和BMIC在大中華市場的強大實力，維持新唐加碼評等、目標價168元。