國立體育大學管理學院院長鄭世忠接下教育部體育署署長一職，體育署20日上午在體育聯合辦公大樓，舉辦教育部次長兼代理署長林騰蛟和新任署長鄭世忠交接典禮，鄭世忠也提出上任後的5個願景。

自從2021年東京奧運結束後，前任體育署署長張少熙帶著史上最佳奧運成績辭掉職位以後，就由教育部次長林騰蛟暫代署長一職，懸缺超過1年半，終於在今年2月10日確定由鄭世忠擔任新任體育署署長。

鄭世忠提出上任後的5個願景，分別是「學校體育與運動產業結合」、「國家運動科學中心招攬優秀人才，與運動產業結合」、「輔導單項協會以社會為中心的網絡治理，期待發揮國際體壇影響力」、「打造最強中華隊，提升中華隊國際品牌」、「鼓勵弱勢群體、女性、多元性別及外籍移工運動參與，同時促進適應體育發展」。

47歲的鄭世忠也成為國內史上「最年輕體壇掌門人」，他認為，由於自己的年紀和選手的差距相對小一點，加上在學術界指導過的學生也有很多人是選手或教練，也會跟他回饋對於國內體育事務的建議，他相信自己可以透過和選手、教練好的溝通，來讓選手和政府單位之間的溝通更加無礙。