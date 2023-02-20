新北市違章拆除大隊18日爆出弊案，涉嫌包庇違章屋主，未拆違建，未料有知情者爆料，新北市陳前市議員疑似涉及此案，替屋主關說，不過，陳男未在檢調第一波約談名單，被質疑是否有政治力介入，記者致電去陳男先前服務處，助理回應，陳出國未帶手機，行前交代服務處有事代回。新北地檢署則回應，案件目前偵查中，不便說明。

新北地檢署檢肅黑金組檢察官陳錦宗16日指揮桃園市調查處兵分2路搜索，約談新北市違章拆除大隊李姓大隊長、陳姓科長、藍姓承辦人、陳姓班長等6名被告和證人說明。

檢方指出，李男等人是拆除大隊主管、幹部或承辦人，去年10月間辦理板橋區某房屋夾層違建拆除案時，明知應立即拆除夾層違建或樓梯，並使用永久性材料封閉夾層，但卻同意屋主以設置保麗龍磚牆方式佯裝封閉，同時拍照結案，使屋主免拆夾層違建，繼續使用違章建築，李男、陳姓科長、藍姓承辦人等3人後續遭羈押禁見，陳姓班長則被限制住居。

不過，有知情者爆料，陳男是本案關鍵人物，涉嫌替屋主關說，卻未被檢方傳喚說明，在此期間可能有機會逃亡或煙滅證據，檢方甚至火速羈押公務人員，質疑是辦藍不辦綠，透過司法手段重創侯市府形象。

據悉，調查站人員帶市府人員再度稽查違建時，也有提及陳男。

對此，新北地檢署表示，本案將依法偵辦，不會有政治考量，目前全案都在偵辦中。

記者致電給陳男並未接通，再打去他的服務處，助理表示，陳男目前已經出國，出國未帶手機，至於記者詢問是否有兩支手機，助理回應，陳男出國前僅交代，若有人打來，服務處代為處理。