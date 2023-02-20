面對美國頻頻出招圍堵中方晶片產業發展，日本法政大學教授，人大重陽研究院高級研究員趙宏偉表示，中美貿易摩擦的最痛點，也是被軟體卡脖子。在數據智慧時代，中方需要有危機感，不能因為有些網路社會發展優勢而自限，必須大力支持網路平台產業做大做強，繼而才能引領硬體製造更新，無限發展。

趙宏偉在大陸「觀察者網」撰文指出，筆者軟體產業定義為第一製造業，硬體已是第二製造業。軟體決不是人們不假思索認定的服務業，沒有軟體製造產業大發展，引領硬體產業，就沒有硬體產業的新發展。

他稱，美國對日本施壓，兩國於1986年簽訂《美日半導體協定》，要求日本必須給美國20％的市場分額。日本確實受到損失，但此後半導體生產分額跌落到2021年的15％，名落中國大陸；歐盟更是只占3％。日歐沒落的主要原因，在於其軟體產業沒成氣候。

趙宏偉解釋，日本半導體業的衰落教訓是只重視狹義的硬體製造業，而沒有重視網絡、物聯網、移動通信等軟體製造業的發展，你聽過美國的谷歌、亞馬遜、臉書及安卓，但你聽過有什麼日本的全國性、全球性網路公司嗎？沒有。這就是日本和歐洲在如今面臨產業衰落的重要原因。

「中國還有幾家全國性公司，但還沒有全球性公司，必須引以為戒，要有危機感、緊迫感。」他認為，在數據智慧時代，對市場需求的第一供給和反應是軟體製造業；沒有了軟體側的需求，就沒有了硬體努力的方向。

但在數據智慧時代，前無古人了，下一步，腳往哪個方向邁？這種生死存亡，不僅是源於一個個企業的選擇，產業政策的導向也會對產業未來的發展產生重要影響。

趙宏偉強調，中方不應該獲得了一些網路社會發展優勢卻自限、放棄優勢。從頂層設計角度來看，中方需要重新認識高新產業發展規律的變化，大力支持作為第一製造產業的網路平台產業，使之能夠做大做強，像谷歌、亞馬遜那樣產生全球影響力；這樣就能生成出無數的軟體靈感，引領硬體製造持續更新換代，無限發展。