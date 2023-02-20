台灣交通亂象被CNN稱為「行人地獄」，多次登上國外社群討論，一名來自俄羅斯的Lena日前獨自到雲林自助旅行，卻被雲林交通嚇到，「這裡的人開車好危險、超兇，又沒有人行道」，人必須冒險走在車道上，只能盡量小心靠邊走。

YouTube頻道「旅遊真台灣 Travel North Taiwan」日前PO出影片，成員Lena挑戰獨自一人到雲林北港朝天宮自助旅行，雖然因為疫情沒辦法住進廟裡香客大樓，但體驗到了台灣三大炮之一的犁炮文化、在地銅板美食，受到許多民眾熱情幫助。

不過影片開頭，Lena走在雲林街道上，被雲林呼嘯而過的汽、機車嚇到，發現當地人開車好危險，路上都沒有人行道，必須走在車道旁邊，「然後這裡的人開車超兇，機車騎超快，完全不會等你過馬路」，只能試著走裡面一點，小心不要被車撞到。

影片發布後吸引網友討論，感嘆台灣交通還有很長一段路要走，「我是雲林人，去雲林一定要小心車，因爲有些人不會像北部遵守交通」、「台灣的交通單位不重視行人安全，而且民眾普遍也不在乎行人的生命安全，很奇特的文化」、「讓外國朋友一起體驗行人地獄」、、「真的不好意思，台灣的交通再一次丟臉丟到國際了」。