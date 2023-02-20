法人表示，劍湖山今年春節長假業績報喜，後續還有228連假效應挹注，可望為第一季營運添柴火。
劍湖山今年春節長假預估湧入近10萬人潮，年增率逾2倍，加上園區內劍湖山度假大飯店平均住房率逾9成，帶動1月營收為0.59億元，年增64％。
為了延續春節長假佳績及搶攻228連假親子遊商機，劍湖山即日起至2月28日，趁勢推出「春遊劍湖山」全民優惠價499元促銷，可望再帶動業績成長。
劍湖山（5701）去年虧損金額降至近17年新低、且今年1月營收大增6成，營運可望漸入佳境！20日開盤不久、隨即爆量鎖住漲停3.97元，上漲了0.36元，成交量破2,800張！
法人表示，劍湖山今年春節長假業績報喜，後續還有228連假效應挹注，可望為第一季營運添柴火。
劍湖山今年春節長假預估湧入近10萬人潮，年增率逾2倍，加上園區內劍湖山度假大飯店平均住房率逾9成，帶動1月營收為0.59億元，年增64％。
為了延續春節長假佳績及搶攻228連假親子遊商機，劍湖山即日起至2月28日，趁勢推出「春遊劍湖山」全民優惠價499元促銷，可望再帶動業績成長。
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