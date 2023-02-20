排便狀況顯示出身體代謝情形，長期便秘導致糞便堆積在體內，會促使息肉生長，有些恐引發癌變風險。營養師李婉萍表示，有3種常見便祕型態和解方，一為有便意卻上不出來、二為便便質地很硬、三為糞便黏性較強。她建議，除了多吃蔬果、每天建議喝至少3000 c.c.的水，也可於早上喝10 cc的油譬如橄欖油、酪梨油等，來幫助腸道蠕動。

李婉萍在其個人網站表示，便祕有3種，第一種為有便意卻上不出來，這類人容易緊張、生活工作壓力大、步調快，常會錯過上廁所時間，此種便秘型態容易產生口臭、皮膚暗沉，甚至有三高風險，應養成固定如廁時間，每天至少要喝足夠的水分，飲食上要補充「水溶性膳食纖維」幫助軟便。

第二為糞便質地很硬、放屁好臭，這類型的人容易持續多天無便意，糞便常是很硬的顆粒狀，外顯特徵是放屁特別臭。她建議，每天應喝至少3000cc的水，可於早上喝10 cc的油，例如橄欖油、酪梨油或生菜沙拉拌點油吃，來幫助腸道蠕動，並多補充「非水溶性膳食纖維」，如西洋芹、青花菜、牛蒡、竹筍、堅果等，水果類可選芭樂、百香果。

最後一種便祕類型來自愛吃肉、但少吃蔬果的人，其糞便黏性容易黏在馬桶壁上需要用刷子來清理。李婉萍建議，此類人必須同時補充水溶性和非水溶性膳食纖維，可多食用竹筍與香菇、玉米與海帶、銀耳蓮子湯。