國民黨20日舉行「國民黨訪陸民生關懷 交流對話之旅 成果報告」 記者會，國民黨副主席夏立言（右二）、大陸部主任林祖嘉（左）、國家政策基金會內政及法制組召集人高思博（右）國家政策基金會資深顧問趙春山（左二）出席向外界說明訪陸收獲與見解。（陳怡誠攝）

國民黨副主席夏立言日前率台訪陸，會見中共中央政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤等高官。夏立言一行人今於黨中央開記者會報告此行成果，夏立言指出，此行確認了大陸官方對於台灣和兩岸關係的重視，以及維繫兩岸和平穩定繁榮的決心。隨團的國民黨資深顧問趙春山指出，他所得到的印象是「對岸也不想打仗」，至少國共都有希望和平的共識。

夏立言說明，此行主要在反映台灣民意，並關心在陸台商、台生；此次台胞向他們反映希望增加航班航點、加強兩岸青年交流，他們也向大陸當局轉達台胞遇到的困難；此行改善、緩解了兩岸緊張氣氛。

對於外界對此行的批評以及對九二共識的質疑，夏立言強調，國民黨黨綱黨章很清楚，就是堅持九二共識一中各表、反對台獨；「對我而言，沒有一中各表，就沒有九二共識，當我講九二共識時，腦海裡就是一中各表的九二共識，我根本不需要去強調一中各表，九二共識的根本精神就是一中各表」。

對於有人說九二共識讓中華民國沒有國際空間，夏立言批評此言是完全昧於事實的表述，兩岸就是在九二共識基礎上展開交流對話，包括陸客、ECFA等，尤其是馬政府期間達成相當多外交及安全紅利。

夏立言也指出，此行他也向大陸官方表示過，台灣民眾對於兩岸當前緊張情勢，心裡非常不安，都有做充分表達；「他們有他們的政策，我們有我們的立場，我們去是要對話不是要吵架，秉持求同存異的立場，該表達的都有表達清楚。」

趙春山指出，他與大陸官員對話得到的印象，是對岸也不想打仗，雖然西方媒體一直在預測兩岸什麼時候打仗，但至少他這次去的感受是國共都不想打仗，都希望和平，他向對岸表達「兩岸的中國人不應把戰爭帶到兩岸人民居住的地方。」

趙春山也提到，這次國民黨訪陸，陸方確實高規格接待，這是過去所沒有的，這是王滬寧接手對台工作後，來自台灣的第一批客人，他們此次到各主要城市訪問都是見當地的一把手，有些放下工作，或還在黨校受訓的，都趕來參加了，一路上給了他們訪團很大方便，誠意相當足夠。

趙春山說，對岸對於當前國際兩岸局勢，以及疫後的複雜情勢，國民黨訪團行前受到那麼多批評還願意來，對方多次表達欽佩，對岸期待國民黨在台灣內部對於維持兩岸和平能起大的作用。

媒體問國民黨此行是否為國民黨主席朱立倫選總統起手式？夏立言對此表示，朱立倫講很清楚，要無私無我選最能贏的人，且他們此次「完全沒跟大陸談選舉，選舉是我們內部的事，完全沒必要跟對方討論。」

趙春山也補充，對方一定希望得到選舉訊息，但這並非此行任務，沒提到這方面事；不過此行對國民黨來說，將來擬定大陸政策可以增加最新訊息，對黨內兩岸論述的建立也有幫助，而國民黨作為在野黨，此行所得知的訊息也會提供給執政黨，作為將來制定政策參考。