延續春節連假用餐熱潮，王品集團宣布加碼8000元大禮包、2／17－3／31期間，到五大品牌「王品牛排」、「夏慕尼」、「西堤牛排」、「THE WANG」、「阪前和牛鐵板燒」用餐滿1500元，即享法國生蠔、波士頓龍蝦、干貝等總價值高達8000元贈菜券，可於3／1－4／30期間兌換，一路從3月享受到4月底。

全民6000元紅包年前就熱議不斷，最新消息指出可能於4月發放，王品集團率先為顧客加菜，豪氣推出總價值超過8000元的豪華贈菜禮，2／17－3／31期間，至五大精緻餐飲（fine dining）品牌「王品牛排」、「夏慕尼」、「西堤牛排」、「THE WANG」、「阪前和牛鐵板燒」用餐，加入「王品瘋美食」會員，單筆金額達1500元，即可獲得「王品瘋美食APP」贈菜券，兌換期間自3／1至4／30，於以上五大品牌門店用餐，豪華海陸料理一路享受到4月底。

此波豪華贈菜陣容堅強，「王品牛排」推出「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」、「法式焗烤龍蝦」，龍蝦搭配主廚特製蒜味白醬，濃厚焗烤香氣，款待顧客最隆重的美味。「夏慕尼」則推出「波士頓龍蝦」，鐵板乾煎輔以簡單調味，品嚐大海鮮甜滋味。

「THE WANG」自法國空運來台「現開活生蠔」，可一次享用被譽為「生蠔界勞斯萊斯」的Gillardeau吉拉多生蠔等多種頂級生蠔，奢華感十足。「阪前和牛鐵板燒」獻上「黃金和牛餅」以高級日澳雙和牛揉合溫潤起司，酥脆外衣搭配多汁和牛，迸發全新感受。「西堤牛排」的「烤雞派對拼盤」包含烤雞翅、金沙蝦球、酥炸魚柳及洋蔥圈，為歡聚時光加溫。

王品集團再加碼300元請吃飯，於2／17－3／31期間，瘋美食會員於以上五大品牌單次消費滿1500元，可獲得豪華海陸贈菜券，如滿額消費第二次，再加贈瘋美食點數300點，相當於現金300元，均可於王品集團旗下餐廳使用。