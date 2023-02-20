據《南方都市報》引述愛奇藝VIP會員官方微博指出，愛奇藝將對會員服務進行優化，從即日起愛奇藝黃金VIP會員可恢復720P和1080P清晰度的投射螢幕服務，同時包含黃金、白金、星鑽VIP會員可在5台設備上登錄，不再限制登錄設備種類、同一時間播放的設備也不再限制種類。

由於稍早愛奇藝App因針對投射螢幕服務功能作出限制，引起大陸會員網友不滿，表示480P清晰度太低，幾乎無法觀看，認為愛奇藝想再收費的「吃相實在太難看」。

這除導致廣東一名用戶將愛奇藝告上法庭外，也被上海消保委發文點名批評，直指投射螢幕是移動端用戶正常的使用場景，消費者付了錢，在手機上看還是投射螢幕看都是個人權利，平台在App內限制消費者的做法不合理，想用這種方法加收費用更不厚道，明確認為影音平台更無權不當獲取手機許可權來干涉消費者採第三方廠商App或連線等方式投射螢幕。