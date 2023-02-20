台北市立動物園小爪水獺「蜜香」日前順利生下4胞胎，再過幾天寶寶即將滿月。動物園指出，寶寶們被照顧得非常好，正穩定成長中，體型明顯比剛出生時大上2至3倍。
動物園介紹，新生小爪水獺寶寶的爸爸「史達奇」是透過跨國合作，從新加坡引入的年輕個體；蜜香則是2020年被走私查緝的水獺寶寶，查獲後安置於台北市立動物園，由保育員人工哺育帶大，是個相當活潑、健康的女生。
園方表示，蜜香是第一次當媽媽，母性卻非常好，總是寸步不離的照顧及餵養著寶寶們。史達奇則是「神隊友」，當蜜香哺餵寶寶時，史達奇便開始整理環境。據保育員觀察，當蜜香進食前會將寶寶交給史達奇，讓牠把小孩叼到安全的地方照顧。
園方表示，小爪水獺由父母帶著不同年齡層的小孩，形成緊密家庭，當媽媽哺育小孩時，爸爸會外出覓食。小爪水獺約1歲半左右達到性成熟，在野外通常由小家庭組成一個群體，具強烈的領域性。
動物園說，保育員發現史達奇在寶寶出生後，警戒心變得相當高，連保育員都不能靠近，只能遠遠觀察，蜜香則會躲在保育員事先準備好的麻布袋裡面餵奶。不過，目前寶寶們被照顧得非常好，正穩定成長中。
動物園指出，小爪水獺可愛的外型以及嬌小身體，讓許多人將牠們當作寵物，但小爪水獺有強大的破壞力，亦有肉食動物尖銳的牙齒以及群居特性，不適合被當作寵物。目前國際間透過華盛頓公約，禁止小爪水獺的買賣行為，呼籲民眾千萬不要私自飼養保育類野生動物。
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