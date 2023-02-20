貿聯-KY過去7年分別收購香港城鉞(Spinneret Broadway)、Leoni電器事業、專注資料中心的大陸Teralux、新加坡商Speedy Industrial，Leoni工業應用事業(INBG)，擴大了貿聯-KY產品及客戶版圖，尤其是2022年併購INBG後，不僅增加了ASML、西門子、飛利浦等過去沒有打入的歐洲大廠客戶，INBG的特殊產品也增強了貿聯-KY在半導體、醫療及新能車等產品線，INBG占總營收比重也拉升至44%，成為公司業績高成長主要推手。

貿聯-KY董事長梁華哲表示，雖然IT產業比較不好，上半年會比較辛苦，但數據中心、工業、高價值電器及新能源運輸4個事業群都相對穩定，今年營運可望逐季成長，公司力拚今年營運較去年兩位數成長，再創歷年新高。

美系外資最新報告指出，貿聯-KY目前有4成營收來自工業業務，隨著工業復甦，以及歐元區的1月PMI比預期佳，預估貿聯-KY下半年營收將年增10%，全年營收可望年增7%，調高今年及明年每股盈餘預估，幅度分別為8%及6%，分別由原先預估的26.28元及30.03元調高至28.31元及31.9元。

美系外資表示，目前貿聯-KY本益比僅10倍左右，低於歷史平均的13倍，也低於大中華同業的19倍，決定將貿聯-KY評等調高至「加碼」，目標價由305元調高至350元。