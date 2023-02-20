美中關係不佳，大陸先進晶片遭強力制裁之際，傳出一名艾司摩爾（ASML）大陸前員工，竊取公司專利技術的相關數據，該違規行為可能違反某些出口管制措施。專家分析指出，在此事件爆發後，華盛頓可能對荷蘭施加更多壓力，要求其在制裁大陸晶片上採取更多行動。

金融周刊The Edge報導，即使艾司摩爾淡化該事件為「流氓員工想藉此致富」的個人行為，否定與大陸間諜戰有關，顯示艾司摩爾仍舊希望能保全大陸市場的利益與市占率。

然而，事情可能不是艾司摩爾自己能夠決定，荷蘭已經決定加入制裁行列對大陸先進晶片做出限制，但詳細的制裁細節並未公開，比利時安特衛普大學國際關係教授David Criekemans認為，荷蘭可能面臨來自華盛頓的進一步壓力，要求他們採取更多行動，甚至加強對艾司摩爾的管制。

荷蘭貿易部長Liesje Schreinemacher則提到，像艾司摩爾這樣一家信譽良好的大公司也面臨經濟間諜活動的影響，這樣的狀況非常令人擔憂，「這再次顯示保護荷蘭擁有的先進技術有多重要。」

對於艾司摩爾而言，由於全球對於晶片設備的需求仍高，目前制裁所造成的業務影響仍低，但長久下來仍有可能影響業務收入，使得執行長Peter Wennink多次公開反對制裁大陸的行動。