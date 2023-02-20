長榮集團旗下長榮航太配合上市前辦理現金增資發行21764000新股，其中 14800000股今（20）日起進行競價拍賣，底價為新台幣57.63元，以價高者優先得標，並預定於2月24日開標。

長榮航太目前資本額為35.28億元，配合上市前辦理現金增資發行新股後，資本額將達37.46億元，公司秉持穩健經營的策略，2022年全年營收達118.47億元，與2021年全年營收96.17億相較，大幅成長23.19％；2021年每股盈餘2.50元，2022年前3季每股盈餘已達4.07元。

長榮航太2023年1月合併營收為10.28億元，年增率為12.42％，月增率為3.73％。

長榮航太擁有維修與製造兩大事業體，位於桃園機場的大園廠區主要設施包含4 座飛機維修棚廠及1座發動機工廠，主要業務為航機維修；位於觀音的製造廠區，以航太產品及組件的生產製造為主。此外長榮航太陸續發展轉投資事業：與美國GE公司合資成立長異發動機維修（股）公司、美國Spirit Aerosystems合資成立長銳航材（股）公司，以及與艾姆勒車電＆匯鑽科技（股）公司合資成立長鑽科技（股）公司共三家轉投資公司。

長榮航太持續強化機體維修及製造能力，以及提升技術層次增加製造量能，在轉投資事業也將穩定發展，在疫情解封後新機訂單及交機量翻倍成長，對於以航機維修及新機零件製造業務為核心的長榮航太而言，更是增加營收成長的動能。