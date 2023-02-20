行政院前發言人陳宗彥11年前於台南市政府任職時，傳出與酒店業者過從甚密，有喝花酒、性招待及涉嫌關說等爭議，消息曝光後他火速請辭。媒體人黃揚明日前透露，除了上述問題外，陳宗彥還曾違背黨政軍退出媒體條款。

黃揚明日前在臉書表示，陳宗彥於2010年12月就任台南市民政局長後，監察院2011年7月出版的廉政專刊，首度刊登了陳的財產申報，其妻陳雅津名下有一筆事業投資項目，為「南都廣播電台20萬元」，發生時間為2011年1月10日，此後每次財產申報都有此項目，一直到2018年陳宗彥高升內政部政務次長後，該筆投資才從財產申報中消失，代表一直到2017年底為止，該投資一直在陳宗彥妻子名下。

然而，根據《廣播電視法》第5條之1第4項規定，政務人員不得投資廣播、電視事業，配偶若投資相關事業時，持有股份也不得超過發行股份總數的百分之一；而經濟部商業登記資料顯示，南都廣播電台成立的資本額為1600萬元，每股1千元，發行1萬6千股。

黃揚明指出，以此案來說，百分之一的門檻即為16萬元的160股，但陳宗彥妻投資20萬元代表的是200股，顯見陳妻曾違法，「陳宗彥既然已經從台南市政府離職，也就沒什麼可懲處的了。只是，凡走過必留下痕跡而已。」