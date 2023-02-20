股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在短短一季之內大砍台積電ADR持股86%，罕見短線操作讓許多投資人跌破眼鏡，值得關注的是，由美國前副總統高爾（Al Gore）聯合創建的Generation Investment Management金融服務公司也出清台積電ADR，原因是擔憂台海風險。

根據巴隆周刊（Barron's）報導，Generation Investment Management去年第4季出清台積電ADR共326,654股持股，換算價值達2,240萬美元。

無獨有偶，知名避險基金老虎全球基金（Tiger Global）去年第3季首度建倉買進132萬股台積電ADR，第4季也全數出清。

波克夏則在去年第3季砸下41億美元買進台積電，但第4季馬上砍掉86%的持股，持股僅剩829萬股，價值約6億美元。

資深媒體人陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中分析指出，台積電股東權益報酬率恐下滑，可能是巴菲特賣股的關鍵，因台積電去年宣布要在美國、日本等地擴大投資，生產成本將因此提高。