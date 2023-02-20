Rightmove指出，2月房價漲幅換算成百分比實際上等於零，這顯示房產賣家聽從勸告，開價須務實房子才好脫手，近幾個月來英國房市動能急遽放緩。
未經季調的2月房屋平均要價與1月相比，寫下Rightmove自2001年開始紀錄以來的最小漲幅，相較去年同期仍有3.9％增幅。
不過Rightmove指出，2月房價持平沒有下跌，對英國房市來說還算正面，意味軟著陸程度超出多位分析師預測。《路透》去年11月訪調經濟學家，預估今年英國房價會跌5％。
英國2月房價向來會出現季節性大漲，但房地產網站Rightmove20日公布，2月英國住宅房產平均要價（asking prices）只比1月多漲14英鎊，創歷來2月最小漲幅。
Rightmove指出，2月房價漲幅換算成百分比實際上等於零，這顯示房產賣家聽從勸告，開價須務實房子才好脫手，近幾個月來英國房市動能急遽放緩。
未經季調的2月房屋平均要價與1月相比，寫下Rightmove自2001年開始紀錄以來的最小漲幅，相較去年同期仍有3.9％增幅。
不過Rightmove指出，2月房價持平沒有下跌，對英國房市來說還算正面，意味軟著陸程度超出多位分析師預測。《路透》去年11月訪調經濟學家，預估今年英國房價會跌5％。
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