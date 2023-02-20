今年以來債券ETF買氣只能用「瘋狂」來形容，據了解，元大投資級公司債（00720B）甫於1月6日追募200億元，2月16日就又再度公告自17日起暫停受理初級市場申購，也就是200億額度不到1個半月再度「售完」，暫時不會有新增籌碼釋出，反映債券ETF市場十分火熱，投資人幾乎是掃貨買法，有多少收多少。

法人表示，從債券ETF再次達可募集額度上限，進而暫停初級市場申購來看，投資人對於債市的高殖利率與未來價格反彈空間深具信心，00720B目前追蹤指數最新殖利率已來到5.7％，不輸給高股息ETF，且00720B是長天期投資級債ETF，未來受惠聯準會停止升息甚至於轉降息的空間，較短天期債券ETF為大了不少，吸引大量資金買進是大勢所趨。

不過，要留意籌碼用盡代表短期該ETF溢價情況可能較明顯，至17日00720B收盤溢價幅度為1.1％，投資人交易前應留意。

同樣熱門的債券ETF包括投資美國長天期公債的元大美債20年（00679B），以及A級以上信評的元大AAA至A公司債（00751B）。法人說明，債券所提供的債息與股票所提供的股利不同，債息發債企業約定要還的利息，具有固定收益性質，而股利是企業給股東的分紅，會視企業獲利狀況與股利政策而定，正因為債息是約定好的固定金額，所以債券ETF更能夠愈跌愈買，瞄準違約風險極低的美債、投資級債，就能穩穩領債息。

債市自2022年10月中下旬展開反彈，美國十年期公債殖利率一度下滑至3.3％，不過近期在市場反映聯準會升息終點延後猜想下，現在又上升至3.9％水準，為尚未買好買滿債券ETF的投資人提供上車機會。剛於2月16除息的元大美債20年（00679B），年化殖利率達3.97％，投資級債ETF如元大AAA至A公司債（00751B），去年12／16除息年化殖利率有5.01％，近期在債市下跌帶動下，三月中除息殖利率有機會再攀新高，是投資人可以留意之標的。