土耳其日前發生規模7.8強震，各國救災隊伍、企業挺進災區救援，技高學生如何在國際危難中貢獻心力？瑞芳高工透過對話，發揮「空間測繪科」專業，結合台北城市科技大學，首創雙語地震防災課程，鼓勵學生整合技職專業及英語力，期許未來在國際救災中發揮關鍵力量。

教育局表示，全國僅2校設空間測繪科，瑞芳高工屬北部唯一。為了培養土木建築產業界的基礎人才，讓學生具備實務操作能力，瑞芳高工空間測繪科含蓋營建、測繪和防災等專業技能，開設構造與施工法、地形測量、工程測量實習、材料與試驗等課程。同時，該科也成立雙語實驗班，由雙語教師協同教學，讓學生以英語表達所學土木專業。

瑞芳高工校長潘泰伸指出，建物防災是因應地震的重要觀念，為增進學生掌握天災對建物的危害，學校利用各項集會、課程持續宣導。另為培育具結構安全的專業人員，學校已發展完整的結構防災特色課程，建構操作結構模組，應用感測器數值進行分析等，希望瑞芳高工的學生，能活用地震的基本知識，在緊急時刻展現專業，保護自己、家人，並在專業領域建造更多結構安全的建物。

空間測繪科主任李銘哲表示，促進技職專業與雙語的結合，是成立雙語實驗班的目的。本次開設2天雙語地震課程，學生以中、英雙語，練習地震發生原因、建物結構等相關英語詞彙；實際操作地震模擬器，練習訊號轉換成數據接收、操作軸向動態試驗儀、控制程式的撰寫等技巧，增進實作力，並重視建物防災觀念。

空間測繪科學生李柏宏說，自己從小喜歡組裝結構，目前正在與老師進行專題研究，探討以「建構球」設計不同橋梁的結構，以實驗模擬與數值分析相互比較，獲得最佳的結構形式。最近地震新聞，讓他驚覺所學的東西是如此重要，因為任何建物的結構是保護生命的重要基石，將延續所學並應用在實際生活中。

教育局長張明文表示，新北市自2019年起推動各種技職計畫，建立一貫化技職人才培育體系，培育具備實作、創新、跨域力的國際專業技術人才。鼓勵各校以跨域思維，積極推動雙語教育，讓學生發揮技職專業，解決生活中的各項挑戰，養成國際理解素養，成為世界頂尖人才。