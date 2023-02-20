85歲香港女星余慕蓮因經常演出丑角，而被封為香港「最醜女星」，曾演出周星馳電影《整人專家》中富太太一角，不過她2020年被診斷出肺纖維化情況一度危急，所幸最後健康出院，近日也流出她日前參加朋友聚會的合影，氣色看起來相當不錯。

余慕蓮2020年8月肺纖維化緊急送醫，歷經半年治療後已經出院的她，卻因長期臥床需復健練習走路，而日前余慕蓮出席朋友聚會的照片流出，當中可見出席該聚會的有香港藝人鍾慧冰、江美儀、汪曼玲、鄭文雅及葉童等人，而照片中的余慕蓮看起來狀態不錯，拍照片時還比出YA的手勢。

余慕蓮（前排左二）近期與朋友聚會合影留出。（圖／截圖自微博）

根據《香港01》報導，余慕蓮曾表示，有時會咳到喘不過氣，連說話都沒有力氣「醫生說我這個病無法根治，10個人進去手術，9個人是出不來」，但面對死亡她卻完全不害怕「我已有心理準備，現在每天過的一天我覺得已經賺了」。

事實上，余慕蓮先前透露，年輕時有不少追求者，但因為原生家庭因素，對婚姻有陰影，才導致她終生未嫁，而她將所賺的錢幾乎都捐出做公益，過去還曾出資蓋了「余慕蓮希望小學」，因此曾被大讚「香港影視圈慈善助人，男有古天樂，女有余慕蓮」。