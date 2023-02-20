2月6日土耳其東南部與鄰國敘利亞接壤的地區發生規模7.8強震，至今已知造成逾45,000人罹難、超過100萬人無家可歸，這場世紀災難的經濟損失估將達到數十億美元。

布林肯周日抵達土耳其的英吉利克空軍基地（Incirlik Air Force Base）展開正式訪問行程，並將與安卡拉當局討論美方如何進一步提供援助。

這位美國國務卿與土耳其外交部長Mevlut Cavusoglu乘坐直升飛機從英吉利克空軍基地起飛，從空中視察地震重災區之一、位於土耳其南部的哈塔伊省（Hatay province）的毀壞情況。

在地震發生近兩周後，搜救行動即將結束，但布林肯表示，美國將繼續提供援助，並強調這將是「一次長期的行動」，「當你看到這些建物房屋毀壞的程度，到處滿目瘡痍，重建將需要付出巨大的努力，但我們會致力在這方面給予土耳其支持」，「現在最重要的是為人們提供援助，也就是說，美國就在這裡」。

在地震發生後，美國向土耳其派遣一支搜救隊，同時還運送了醫療用品、混凝土破碎機，並另外提供涵蓋敘利亞的8500萬美元人道援助資金。

布林肯並表示，為了向土耳其和敘利亞進一步伸出援手，拜登總統擬額外授權5000萬美元的「難民和移民緊急援助基金」（ERMA）。加上這筆透過國務院與美國國際開發署（USAID）額外提供的5000 萬美元，美國提供給土耳其和敘利亞的人道援助資金總額將達到1.85億美元。

此外，知情人士透露布林肯周一將在安卡拉與土耳其外交部長Cavusoglu舉行進一步的雙邊會談，也料將與土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）會面。

這是布林肯擔任美國國務卿以來首次造訪土耳其，相關行程早已經規畫多時，但一直在上任兩年後才成行，這與希拉蕊（Hillary Clinton）和提勒森（Rex Tillerson）等前任國務卿很不一樣，他們都在上任前三個月內就造訪土耳其。

國際政治專家表示，布林肯遲至今日才訪問土耳其，表明兩國之間的緊張關係，自2019年安卡拉獲得俄羅斯的導彈防禦系統以來，與美國的關係已經惡化。雖然美國屢屢對土耳其在俄羅斯入侵烏克蘭期間採取的一些行動表達肯定之意，但對於土耳其與莫斯科的密切關係仍然感到擔憂。

這場美國與土耳其的高層會面也可望解決瑞典和芬蘭加入北約的申請案。迄今這兩個北歐國家的申請案仍然陷入僵局，土耳其上個月表示只願意通過赫爾辛基的申請，並以斯德哥爾摩窩藏「恐怖組織成員」為由堅持不予放行。