長期推廣海洋教育的花蓮多羅滿賞鯨公司今年起將執行為期3年的「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，蒐集其影像、聲音、航跡等相關資料，提供後續研究使用，盼能藉此揭開海洋動物的神秘面紗，喚起大眾對海洋的重視。（多羅滿賞鯨公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮多羅滿賞鯨公司19日首航為期3年的「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，雖未見到抹香鯨，卻有60至70隻不等的偽虎鯨，包圍著船隻跳躍、旋轉，彷彿祝福計畫未來能順利進行。（多羅滿賞鯨公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

習於沉潛於海、性格極為神秘的抹香鯨，近年頻頻在東部太平洋海域現蹤，目擊機率大幅增加，長期推廣海洋教育的花蓮多羅滿賞鯨公司為蒐集其影像、聲音、航跡等相關資料，提供後續研究使用，今年起將執行為期3年的「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，盼能藉此揭開海洋動物的神秘面紗，喚起大眾對海洋的重視。

花蓮多羅滿賞鯨公司19日首航為期3年的「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，雖未見到抹香鯨，卻有60至70隻不等的偽虎鯨，包圍著船隻跳躍、旋轉，彷彿祝福計畫未來能順利進行。（多羅滿賞鯨公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

多羅滿賞鯨業者呂世明說，每年4月至10月為賞鯨季，過去出航發現抹香鯨的機率低於1％，但近年牠卻頻頻現蹤，去年目擊機率更達到6％，且據去年出航目擊鯨豚統計資料，抹香鯨直接從榜單外擠到第5名，進而好奇牠經常出現的原因及賞鯨季外能否發現其身影。

因此，多羅滿賞鯨公司在許多贊助者支持下，與花蓮福爾摩沙協會、第一哩路基金會、湧源基金會等單位合作，執行「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，計畫範圍為東部太平洋黑潮流域，計畫期程為2023年至2025年，每季安排60小時調查航班，搜尋、記錄抹香鯨的影像、聲音、航跡等，且數據未來將提供相關研究或延伸活動使用。

呂世明說，計畫名稱的「π」有3種意涵，分別為海洋無窮盡的循環、抹香鯨露出海面的鯨尾圖案，及計畫航班的規畫航線，且計畫不單單記錄抹香鯨，而是希望在賞鯨季外藉長時間的航班，航行到更遠的海域，探尋是否還有其他較為罕見的大型鯨種，透過數據分析吸引牠們生活的空間、漁獲等為何。

呂世明坦言，台灣是海島國家，最能代表台灣的野生動物不該只有台灣黑熊，應包含海洋動物，因此他希望能透過計畫，證實並建立台灣太平洋抹香鯨群的資料，擴充台灣海洋教育及文化資源，化解過去社會與海的隔閡，喚起大眾對海洋的重視。

「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」經籌備1年、試航及培訓，19日搭配「世界鯨魚日」首航，抹香鯨本尊雖未現身，卻有60至70隻不等的偽虎鯨，一同包圍著船隻跳躍、旋轉，彷彿祝福計畫未來能順利進行，且工作人員們更目擊到剛出生、身體佈滿皺摺的偽虎鯨寶寶跟著母親學習換氣，感到相當興奮。