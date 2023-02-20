7成民意認不算落跑！藍設「大局條款」解套選2024？ 侯友宜：相信黨有周全辦法

外傳國民黨將在3月8日中常會通過「大局條款」，2024立委提名將以現任者優先，如今被解讀為是不讓議員集體「落跑」，也是替侯友宜參選2024鋪路，名嘴羅友志也在臉書上喊話，希望藍營小雞能邀請「侯大哥」接受挑戰；侯友宜本人則回應，相信黨一定能找到一個周全的辦法讓大家能夠團結。

日前有消息傳出，國民黨研擬2024立委候選人提名辦法，若有非立委身分的現任民代要挑戰現任立委，且雙方支持度都通過門檻，黨中央將優先提名現任立委，此方法被稱為「大局條款」。

藍營擬設大局條款的消息傳出後，引起諸多議論，其中直接衝擊已經表態爭取2024立委提名的國民黨台北市議員徐巧芯挑戰現任黨內立委費鴻泰的計畫；不過美麗島電子報董事長吳子嘉認為，此條款若通過，可以防止藍營議員集體「落跑」，避免民進黨針對「落跑潮」做出攻擊，也等同於是替侯友宜解套。

名嘴羅友志也在臉書上發文批評，直言國民黨的問題不是「大局」為重，而是沒有「大哥（姐）」風範。羅說，大局條款要防止不是這個位置的人出來選，免得大局不保，消息一出之後，許多小雞「如喪考妣，涕泗縱橫」，所以他隔空喊話藍營小雞標準要一致，如果希望大哥們要有風範，願意接受挑戰，那就要一起邀請「侯大哥」接受挑戰。

羅友志也舉當年民進黨的例子，指蔡英文在黨內最衰敗的時候一肩扛起黨主席的責任，是「真大姐」，反問藍營支持者，現在的國民黨內有幾個大哥、大姐？直言批評國民黨沒有一個比辜老口中那個「穿裙子的」更有「大姐風範」。

對於大局條款，侯友宜則是回應，黨內有很多優秀的人才願意為國為民做事，所以相信黨一定會有一個周全的辦法，讓大家能夠團結的面對，勇敢站出來好好做事情，讓國家跟人民的發展能不斷地往前走。

大局條款為侯解套不讓議員集體落跑，羅友志批評母雞要跳出來為大局解套，很多優秀的人才願意為國為民做事我相信黨一定有一個周全的辦法讓大家能夠團結的面對，勇敢的站出來好好做事情讓我們國家跟人民的發展能不斷地往前走。

至於民調顯示，有7成民眾認為侯友宜參選2024不算落跑，他本人則表示，現在是新北市長，新北還有很多事情須要他積極努力，像是今天義學市民活動中心開工，許多民眾在寒冷的天氣特別到現場替他加油打氣，讓他很感動，尤其是現在新北還有很多願景工程，如塭仔圳都在如火如荼進行中，這些才是民眾最關心的，自己也會努力把握當下，全力以赴做好。