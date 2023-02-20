通緝犯年初四偷神明金牌 土地公託夢顯靈破案

71歲翁姓通緝犯，上月25日大年初四，見北市中正區巷弄內一間宮廟，神像脖子上掛著金牌，他以為「神不知、鬼不覺」，竟在眾神面前行竊，廟公報案後，警方一直追查到翁嫌住處附近，沒想到在路上就看到人，一查還是通緝犯，直接將人帶回警局。廟公告訴員警，前一天土地公有托夢，告訴他竊嫌被抓到，但金牌已變賣，連警察也直呼神明靈驗。

翁姓男子有多次竊盜紀錄，趁廟內過年期間四下無人，光天化日行竊神像的金牌8面，價值約2萬元，隨即前往銀樓變賣換現金，他以為沒人看到，殊不知早已被神明記下，當員警調閱監視器，一路追到信義區時，打算找出翁男居住地點，2月8日竟在路中發現相貌極為相似的人，一查發現翁男早已通緝，驚呼「踏破體鞋無覓處」。

員警立即詢問翁男金牌下落，打算將贓物發回給失主，不過翁男說，當天就到銀樓變賣，換取現金花用。而廟公得知金牌恐怕追不回來，不以為意地告訴警察，土地公已託夢告訴他抓到竊賊，不用擔心再被偷了，廟公也知道可以再打一面金牌送神明。