中烏高級外交官在慕尼黑見面，大陸知名時政類自媒體「牛彈琴」發文稱，這是一次非常特殊的會見，最大的特殊性，一是會見的對象，是烏克蘭外長庫列巴；二是會見的背景，烏克蘭危機是慕安會最大的熱點，而按照中國大陸外交部公佈的行程，王毅接下來還將前往莫斯科。

俄烏戰爭爆發後，王毅和庫列巴至少有過四次公開接觸，兩次電話交談，第一次是去年3月1日，第二次是4月4日，都是開戰後不久。然後在去年9月22日，兩人赴紐約聯大開會，見了面；再來就是這次在慕尼黑，又見了面。

「牛彈琴」分析，這次特殊的會見，至少釋放了三個信號。第一個信號，烏克蘭對中方的高度重視。

這四次接觸，王毅的職務有所變化；但不變的，他都是「應約」會見庫列巴。所謂「應約」，應該是烏克蘭主動提出，兩人於是開始接觸。很顯然，烏克蘭高度重視中方。

按照中國大陸外交部的通稿，在慕尼黑的這次會見中，庫列巴表示，一年來，烏中一直保持著溝通。他說，沒有任何國家比烏克蘭更希望盡快實現和平，烏方重視中方的國際地位和重要影響，重視中方關於政治解決危機的立場，期待中方繼續發揮建設性作用。

記得上次聯大期間會見，庫列巴也說，烏方重視中方的國際地位和重要影響，期待中方為緩解當前危機發揮重要作用。

當今世界，中國大陸地位不一般，烏克蘭也看在眼裡。中烏雖然肯定也有分歧，烏克蘭也肯定知道，中方絕對不會扮演西方的角色，但中方肯定不是烏克蘭的敵人。

烏克蘭最終實現和平，需要全世界共同努力，其中也包括中國大陸。所以，烏克蘭也很明確，期待中方發揮建設性作用。

信號二，中方在以自己方式勸和促談。

在慕尼黑，王毅對庫列巴說，中國大陸和烏克蘭是戰略夥伴，兩國人民有著長久友好交往。中方再次感謝烏方在緊急狀況下協助中方順利開展撤僑行動。贊賞烏方始終堅持「一中原則」。希望兩國關係繼續穩定發展。

這種感謝，王毅已經說了多次。在戰火連天的環境下，烏克蘭克服種種困難，協助中方順利撤僑，這確實很不一般。而且，烏克蘭始終堅持「一中原則」，中方也看在眼裡。

王毅對庫列巴說，在烏克蘭問題上，中方始終站在和平一邊、站在對話一邊，始終堅持勸和促談。中方不願看到烏克蘭危機長期化、擴大化，願同國際社會一道，避免形勢進一步惡化，持之以恆地爭取和平。

這次在慕尼黑，對烏克蘭危機，王毅特別感慨。在公開演講後的提問環節，他就解釋，中國大陸不是烏克蘭危機的當事方，但中方沒有袖手旁觀，不去火上澆油，更反對趁火打劫。中方所做的一切，歸結為一句話，就是勸和促談。中方的方式，肯定不是提供武器讓雙方接著打，而是以自己的方式努力勸和促談。

王毅還透露了中方的一個重大行動：在烏克蘭危機一週年之際，也就是再過幾天，中方將發表一份關於政治解決烏克蘭危機的立場文件。

什麼立場？按照王毅的透露，都是中方領導人提到過的，包括：各國主權領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。

也有一些西方現在特別看重也是極具針對性的主張，比如：中方將重申核戰爭打不得也打不贏。中方也呼籲保障民用核設施安全，反對攻擊核電站，中方還將倡導共同反對使用生化武器。這些立場，有的也是烏克蘭最看重的。

什麼是勸和促談？這才是真正的勸和促談。相信接下來去莫斯科，王毅還將談到這個問題。

信號三，和談似乎越來越難了。

牛彈琴稱，去年3月1日，戰爭爆發後的兩人第一次電話中，庫列巴還向王毅介紹了烏俄首輪談判情況。他對王毅說，結束戰事是烏方的最優先任務，烏方對談判解決烏克蘭問題持開放態度，懷著積極誠意對待烏俄談判。儘管當前談判進展並不順利，烏方仍保持冷靜，願繼續推進談判。

但結果呢？談判無果而終。這次在慕尼黑演講，王毅就對外界披露了一個細節，從戰爭發生的第二天起，最高領導人就提議，通過對話尋求政治解決爭端。大家看到，俄烏雙方曾舉行多輪談判，取得重要進展，和平協議的框架已經擺在桌子上。但遺憾的是和談中斷了，一切都回到原點。

王毅說，「我們不知道其中的原因所在，看來有些勢力並不希望和談成功，不願意戰事停止。他們並不在乎烏克蘭人民的死活，也不關心歐洲受到的損害，而是有著更大的戰略目標。」

有些勢力是誰？牛彈琴說，大家應該都清楚。所以，這次在慕尼黑，王毅就向歐洲發出了靈魂三問：「希望歐洲的朋友們能夠冷靜思考：作出什麼樣的努力才能使戰火停下來，搭建什麼樣的架構才能使歐洲實現長治久安，發揮什麼樣的作用才能使歐洲實現戰略自主？」

牛彈琴說，「請注意，這是向歐洲，不是向西方，這裡面是有差別的。」

和談似乎越來越難。在去年4月4日的通話中，庫列巴還對王毅說，烏方仍致力於同俄方進行和談，找到持久解決辦法，烏克蘭願成為歐洲的大門。

看中國大陸外交部的新聞稿，到了9月聯大期間會見，庫列巴只淡淡說了一句，烏願開展符合國家利益的對話談判；這次慕尼黑會見，庫列巴說，沒有任何國家比烏克蘭更希望盡快實現和平，但沒有提和談。

為什麼？在烏克蘭看來，現在不是和談的時候，除非俄軍先撤離烏克蘭土地。烏克蘭總統澤倫斯基就曾公開表示，他「對（與普丁）見面沒興趣，對會談也沒興趣」。他還抨擊普丁，「他現在是誰？在全面入侵之後，對我來說，他是無名人物，無名人物（Nobody）。」

如果說去年開戰之初，在俄軍不斷進攻的壓力下，烏克蘭還有和談的緊迫感。那經過近一年的戰鬥，烏軍已經穩住陣腳，在西方的全力援助下，烏克蘭希望通過戰鬥將俄軍趕出烏克蘭，怎麼肯輕易談判？

當然，如王毅所說，烏克蘭背後的某些勢力，可能還有著更大的戰略目標。所以，雖然烏克蘭也說，烏方重視中方關於政治解決危機的立場，期待中方繼續發揮建設性作用。但在這種背景下，勸和促談，也是非常艱難的。

牛彈琴感慨指出，這次慕尼黑安全會議，主導性話題，就是如何幫烏克蘭擊敗俄羅斯，西方領導人各種摩拳擦掌。以至於美國「政客」新聞網一篇文章的大標題就是：「在慕尼黑，人人都在談武器」。感覺只有中國大陸，真的是在勸和促談。

牛彈琴指出，這才是中方最難得最可貴的地方。很簡單，這個世界，有比中方更遵守國際規則的大國嗎？有比中方更尊重其他國家主權的大國嗎？有比中方更珍視和平的大國嗎？「答案，就兩個字：沒有！」

牛彈琴指出，對西方來說，中國大陸一不輸出革命，二不輸出飢餓和貧困，三不折騰你們，現在還在幫勸和促談，這還有什麼好說的。但這個世界，有時是很複雜的，我們也不能太幼稚。種種跡象表明，西方確實在加緊對付俄羅斯，但美國的焦點，一直沒有偏離中方，美國認定中方才是頭號的敵人。

牛彈琴指出，環境險惡。過去3年，中方也經歷了很多，很多事終生難忘。美國的種種小動作，中國大陸也看在眼裡。這就要求中方更加冷靜、更加清醒、更要善於鬥爭，千萬別驕傲，千萬別折騰。還是那句話：兵者，兇器也，聖人不得已而為之。

牛彈琴指出，中方必定要站在歷史正確的一邊，站在和平的一邊。因為戰爭的勝利，永遠不會是永遠。隨著時間的推移，國家發動和贏得錯誤戰爭的行為，往往會擊敗自己。這個世界，教訓已經夠多了。