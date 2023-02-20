近日國門解放，日前陸委會宣布取消跟團限制，高市府也立即啟動雙郵輪母港遊程事宜，希望透過鄰近的港澳、東南亞地區，搶攻郵輪市場。20日高雄市長陳其邁出席前金幼兒園視察時表示，除了高雄演唱會不斷，已配合旅行業者規畫一日遊方案外，雙郵輪規畫都已進行討論，待旅運中心、討論事宜完工後，港澳與東南亞航線將進一步公開。

日前有議員在議會上建議，高雄經常性地舉辦大型活動，對於高雄觀光的發展有許多益處，陳其邁答詢時也表示，市府舉辦的台灣燈會、文博會、設計展等活動，吸引許多民眾到高雄觀光旅遊，提升商圈、市場、百貨、飯店及旅宿業者等營運收入，市府也充分利用高雄山海河及多元文化資源，結合高雄豐富的特色資源，讓區域均衡發展。

陳其邁今日表示，希望開放的觀光產業能從高雄旅遊開始，畢竟南部地區包括台南、屏東等地都具有很濃厚的台灣味，也保留很多傳統文化；而光高雄市擁有的原住民部落就有16個，且文化、生態、飲食等都相當具有特色，所以高市府會根據高雄自身的特色規畫不同的套裝行程。

陳其邁提到，最近許多演唱會將來高雄開唱，所以高雄市政府也與旅行社和飯店合作，在飯店裡安排了一日遊的套裝行程。民眾若自由行到飯店後，會結合一日遊的套裝行程，讓民眾簡短地進行一日自由行。

陳其邁對於雙郵輪規畫表示，4月港埠旅運中心正式啟用後，國際的遊輪航線也將增加，包括了東南亞與港澳的地區行程，目前都還在與郵輪、旅行社業者做規畫；討論事宜包括郵輪靠岸後的景點安排，以及要看民眾要幾天幾夜的行程規畫，目前都還在討論階段。