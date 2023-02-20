戰爭如今即將屆滿週年，「紐約時報」整理過去一年每月重要戰況。

● 2022年2月

俄軍攻擊烏克蘭首都基輔及第二大城哈爾科夫（Kharkiv），意圖推翻澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）政府。許多專家預期基輔會迅速淪陷，然而經歷數週交戰，俄軍反因烏克蘭頑抗而受挫。隨俄軍撤離基輔周邊與哈爾科夫，暴行證據也隨之浮現。

● 2022年3月

俄軍在烏克蘭南部奪取赫松（Kherson）地區，包括省會，目標在拿下烏克蘭海岸。莫斯科當局嘗試將2014年併吞的克里米亞半島與烏南佔領地打通，建立連結烏東頓巴斯（Donbas）地區的「陸橋」。2014年，頓巴斯的頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）2州部分地區在俄國扶植下成立分離政府。

根據聯合國統計，2022年3月烏克蘭死亡的平民人數，遠高於過去一年的任何一個月份。

● 2022年4月

4月初俄軍發射飛彈攻擊頓內茨克州城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）一處火車站，造成平民50多人死亡。這次襲擊打響了俄羅斯總統蒲亭（Vladimir V. Putin）下令奪取整個頓巴斯地區的戰役。

● 2022年5月

亞速海（Sea of Azov）的工業港口城市馬立波（Mariupol）遭俄軍猛轟長達數週，造成數以千計平民喪命。烏軍死守亞速鋼鐵廠（Azovstal）成為抗俄象徵。然而隨最後一批守軍於5月投降，俄軍宣稱亞速鋼鐵廠獲「完全解放」。

● 2022年6月

烏軍在南部港市敖德薩（Odesa）外海、黑海戰略前哨蛇島（Snake Island）豎起國旗，自俄軍手中奪回。烏克蘭在4月擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva），又於2個月後奪回蛇島，不僅成功化解敖德薩的威脅，也讓俄國海軍灰頭土臉。

● 2022年7月

經數週血戰，烏克蘭在盧甘斯克地區最後一個主要據點利西昌斯克（Lysychansk）淪陷，但自此之後，俄軍在占領頓巴斯地區上就無太大進展。

● 2022年8月

烏克蘭在赫松地區發起反攻，藉由西方提供的武器系統支援，例如高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）鎖定俄軍基礎設施打擊。烏克蘭也對俄軍位於克里米亞半島的空軍基地發動攻擊。

● 2022年9月

烏克蘭軍隊發起快速反擊，奪回東北部哈爾科夫州（Kharkiv）絕大多數聚落，取得戰場主動，之後也奪回烏東頓內茨克州重鎮利曼（Lyman）。

● 2022年10月

克里米亞半島連接俄羅斯本土的克赤大橋（Kerch Strait Bridge）爆炸，重創俄軍載運補給路線。2天後俄國從陸海空對烏克蘭城鎮發動攻擊，目的在重創烏克蘭能源基礎建設。

儘管國際強烈譴責且俄軍並未拿下相關地區全境，俄羅斯仍宣布吞併烏克蘭盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）4州，

● 2022年11月

俄軍迫於壓力棄守赫松市，退到第聶伯河（Dnipro River）東岸，烏克蘭取得重大勝利。

● 2022年12月

儘管地面戰場沒有太大進展，烏克蘭卻使用無人機，深入距離數百英里外、位於俄羅斯境內且駐有戰略核打擊部隊的軍事基地攻擊，讓俄國難堪。

● 2023年1月

烏克蘭軍隊攻擊俄國控制的烏東頓內茨克城鎮馬克耶夫卡（Makiivka）一處軍營，俄國官方公布有89人陣亡。烏克蘭則稱有數百人傷亡。

俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner）負責進攻頓內茨克州（Donetsk）的巴赫姆特（Bakhmut），拿下巴赫姆特成為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一大目標。

● 2023年2月

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問歐洲，要求西方國家支援更多主力戰車。

曾擔心軍援烏克蘭會導致衝突升級的德國迫於盟邦壓力，同意援烏豹2（Leopard 2）主力戰車，並允許同樣有豹2的波蘭等國將戰車援助烏克蘭。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1120220