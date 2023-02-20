台灣房屋20日根據高雄市地政局資料統計指出，2022年高雄來自外地的自然人購屋族，以北北基桃竹宜的北部地區自然人最多，總交易棟數約有1,403棟，其次為中部地區的589棟，第三名則是來自東部和離島。

台灣房屋愛河之心加盟店店長蔡志豪表示，這些外地自然人，在高雄購屋，各有偏好，北部客群最愛買的前三個行政區，分別為三民區、左營區及苓雅區，中部購屋族則最愛三民區、楠梓區及左營區，東部及離島客群則偏愛三民區、左營區及鳳山區，其中，三民區都是外地客最愛的第一購屋熱區。

蔡志豪指出，外地置產客，除了少部分自用，大多屬於投資需求，因此，多會鎖定人口住宅密集、生活機能佳、具發展潛力，房價也好入手的商圈，而三民區佔幅廣、人口多，住宅供給旺盛，購屋選擇性多元，房價也比鄰近的左營、鼓山區好入手，區內擁有相當多發展成熟的熱門購屋商圈，像是「後驛商圈」擁有捷運、台鐵雙軌機能加持、距離熱鬧的義享天地、巨蛋商圈皆不遠，未來還有富邦捷運凹子底站商業開發案利多，「高醫商圈」則有醫院、學區商機，生活採買便利。

另外，像是高雄知名的住宅區「河堤社區」，商圈店面林立、機能優渥，區內擁有帶狀河堤公園，增添生活氛圍舒適宜居，因此也有「高雄小天母」美譽，深受北客青睞，而該社區以中古大樓居多，房價表現持穩，少有賠售或低價轉手案例，相對更吸引置產客目光。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄購物百貨商場量多，觀光休閒娛樂也很多元，不僅整體生活機能佳、物價也相比北部來的低，近幾年更具備豐沛的公共建設題材，包括亞灣區五大公共建設、5G AioT創新園區、「特貿三」千億元開發案、高雄輕軌、產業園區開發等利多，2021年底再受台積電設廠紅利灌頂，成為全台房市最吸睛，也最吸金的城市。

她說，雖然高雄房價也因此一飛衝天，不過，以目前平均單價2至3字頭的建案，仍然可尋，最高價位則在6字頭，相比北部地區來說，已算相當親民，因此，磁吸不少北客進場置產。