台北市長蔣萬安（右）20日上午9點半於市府11樓會議室與上海市台辦副主任李驍東（左）會面，並贈上代表燈會的台灣瓷盤給上海方。（台北市政府提供／陳薏云台北傳真）

大陸上海市台辦副主任李驍東（右）20日前往台北市政府，與市長蔣萬安會面；北市府副祕書長王秋冬（左）出面迎接。（黃世麒攝）

蔣萬安另有會議先離席！見上海團「雙城論壇」進度曝 李驍東3字吐看法

上海市台辦副主任李驍東18日抵台參訪燈會，台北市長蔣萬安前兩日皆未接見，而在20日上午9點半，蔣萬安於市府11樓會議室與上海團會面，不過蔣僅待半小時後就離席去開會，據副秘書長王秋冬事後轉述，蔣萬安於會中指示副市長林奕華著手聯繫今年的雙城論壇，而李驍東離去前被媒體問及「蔣萬安市長人如何」，李也回應「非常好」。

李驍東今上午率領上海市文化和旅遊局主任科員嚴安婕、台辦交流處副處長孫靖超、台辦聯絡處長徐晧、副處長孫宜昌、文化和旅遊局 巡視員沈超等人，於上午9點半抵達市政府，而市府方為求雙方對等，因此派出王秋冬出面迎接，兩人也握手合影。

會後王秋冬轉述，訪談過程中一切都很順利，雙方就城市交流部分有些談論，包括文化體育觀光的交流，蔣萬安也提到上海市連續七年來支持燈會，因此按照台灣燈會慣例致贈感謝狀，雙方也互贈紀念品，蔣萬安致贈代表燈會的台灣瓷盤；上海部分回贈兩本旅遊冊，另送了由12生肖組成的佛茶。

不過因10點蔣萬安必須主持全國原住民運動會的相關會議，因此先行離席，後續由林奕華接續會談，在過程中雙方交換意見，包括上海團參訪台北流行音樂中心、台北表演藝術中心的運作方式，認為都有值得學習交流的地方。

媒體問及會中是否談論到雙城論壇，王表示，在會談過程中雙方就雙城論壇過去經驗分享，也覺得雙城論壇對兩個城市的交流有不錯貢獻，因此蔣萬安也指示由林奕華來進行後續的聯繫溝通，至於蔣萬安是否參加今年的雙城論壇並未討論到。

另上海方是否有提起要邀請北市府回訪上海，王表示，上海方有提起參訪過程中感受到台北市的用心接待，按照過去雙城論壇的經驗，會有一些後續工作團的來往，但是目前還是定調在林奕華負責聯繫溝通的階段，溝通後才會有相關政策以及進程。

至於蔣萬安未出面親自接待，而是由副秘書長代為迎接，王秋冬則表示，北市府皆是按照迎接外賓的規格接待，市長會先行離席是因為該會議是全國原住民運動會的會議，市長必須親自主持。 而接見過程中並沒有特別做記錄，所以在會議結束後，把交流過程整理後再出來做完整報告。