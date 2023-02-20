大陸男星桑欣然擁有書生的外貌與高亢的嗓音，自登上節目演唱《輸了你贏了世界又如何》後便受到矚目，但今（20）日他卻爆出因欠錢不還，在宣傳活動上遭警方強制帶走時，竟當場求饒，最後仍被推上警車，愛車也慘被抵押。

今日網路上爆出「桑姓藝人在宣傳現場被強制執行」事件，引起大批網友的注意，而根據大陸媒體的報導，這名桑姓藝人就是桑欣然，他因股權轉讓糾紛，被法院判須支付曹某76萬元人民幣（約新台幣336萬元）的欠款，但沒想到桑欣然竟從此消失找不到人。

在18日桑欣然偷偷前往湖南長沙進行表演活動時，以為神不知鬼不覺，沒想到還是被法院執行官發現並強制執行還款，嚇得他當場求饒，表示「給我一分鐘時間，我籌集20萬，不要拘留我！」最後他還了10萬元人民幣（約新台幣44.2萬元）還抵押了自己的愛車，剩餘的欠款含利息在內則是得按照協議分期付款。而當天桑欣然落魄被捕的模樣也被眾人拍了下來，他原本的吉他王子形象也瞬間幻滅，重重影響他的演藝事業。

事實上，桑欣然的藝名是「李凱」，過去曾登上央視的舞台，也曾登上《中國好聲音》天津賽區的比賽，並在比賽中獲得冠軍，之後還擔任過音樂節目的評審，也算是小有人氣，如今卻狼狽還錢，讓不少人相當傻眼。