烏克蘭總統澤倫斯基周日受訪表示，法國總統馬克宏考慮與俄羅斯展開任何形式的對話都是在浪費時間。

澤倫斯基在接受義大利日報《晚郵報》採訪時回應了馬克宏的建議，即俄羅斯應該被「打敗但不徹底壓垮」（defeated but not crushed），烏克蘭的衝突必須通過談判來解決。

澤倫斯基認為這將是一場無用的對話，馬克宏是在浪費時間。 他得出的結論是，「我們無法改變俄羅斯的態度」，並駁斥西方制裁導致俄羅斯總統普丁陷入孤立的任何說法，「發動戰爭的決定使普丁邊緣化了」。

馬克宏上周五敦促盟國加強對烏克蘭的軍事支持，他說他不相信政權更迭，俄羅斯公民社會幾乎不可能找到民主解決方案，除了讓普丁重返談判桌之外別無選擇。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）回應，法國應該記住19世紀拿破崙在俄羅斯的失敗。

馬克宏的言論招致部分北約盟友的批評，認為他對俄烏戰爭傳遞了混雜的信息。

烏法領袖與會還討論了接下來的戰略，包括在本周俄入侵一周年，澤倫斯基將做出的聯合決定。