高盛預估，MSCI中國指數（MSCI China Index）在2023年底之前，可能會再上漲24%。陸股的重心也從重新開放轉至復甦上面。同時，潛在獲利也從像是比較本益比高低，轉至獲利成長方面。消費者經濟成長的動力應該最大，但服務業可能還是遠不如疫前的2019年。

學者專家表示，在新冠疫情峰期過後，中國大陸經濟可望觸底反彈，陸股也可雨露均霑。日前，各家外資也紛紛調升大陸2023年GDP預估，像是高盛從4.8%升為5.2%，摩根大通從4%增至4.3%，摩根士丹利更是從5%升至5.4%。