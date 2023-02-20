上周有五件IPO完成，包括太陽能技術公司Nextracker Inc的6.38億美元股票首發案，以及中國感測器製造商禾賽集團（Hesai Group）的1.9億美元發行案。根據Dealogic調查，上周IPO共籌集約11.7億美元的資金，比前一周（1.93億美元）暴增了5倍。

IPO金融與法務專家表示，如果在市場波動下降與企業估值攀升帶動下IPO市場繼續解凍，則幾家大型公司料會伺機而動，包括社群媒體公司Reddit和軟銀旗下半導體公司安謀（Arm Holdings），都可能在2023年下半年啟動IPO。

巴克萊美洲股票資本市場部門主管Rob Stowe表示，看到這些交易真的令人振奮。我們認為這是IPO市場更廣泛復甦的第一步，由一些較強勁的領域扮起領頭羊。

Dealogic的數據顯示，2022年不包括借殼上市的IPO案總計募集87億美元，創下20多年來新低，和2021年的1541億美元相比簡直天壤之別。

自今年初以來，芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）下跌了近12%，顯示投資人的不安情緒已經緩解，這也讓IPO較容易上路。

摩根士丹利美洲股票資本市場主管Andrew Wetenhall表示，我認為我們所處的市場至少是已經開始開放，但尚未向所有發行者開放。

一些顧問表示，有些公司要確定IPO持續復甦才會決定是否跟進，如果IPO市場繼續復甦，可能至少要到夏天才會做出決定。

摩根大通副董事長Michael Wise則表示，可能要到今年夏天才會開始看到一個比較傳統的IPO排程，而下一波的IPO浪潮將非常以特定產業或題材為導向。