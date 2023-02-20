面對數位轉型及永續金融浪潮，全球人壽正積極進行保險科技轉型及投入永續金融領域，因此相當重視多元部門均衡發展，致力延攬各類不同專業且優秀的人才加入，期許MA儲備幹部將不同的思維、見解和創意帶入全球。

全球人壽MA儲備幹部計畫為期24個月，正式加入後的第1個月將透過公司基礎培訓課程，協助MA儲備幹部建立保險專業知識和熟悉全球人壽的商品；第2-24個月將進行各部門工作輪調、參與跨部門專案計劃，且有機會與高階主管共事；培訓結束時，將依評鑑結果及公司組織需求派任部門，期能透過積極培養年輕世代，人盡其才，發展組織內部各階段人才。

全球人壽MA儲備幹部招募計畫今年邁入第9屆，內部觀察8年來所招募的優秀同仁，無論是定著率或對公司的貢獻度都相當卓越。全球人壽去年獲超過20項大獎肯定，包含金管會公平待客原則評核績優獎等，且內部有豐富充實的保險專業內訓課程，協助新鮮人更容易融入公司企業文化與節奏。本次徵才預計3月至5月間完成初選面試、複選面試以及高階主管決選面試，最後預計於7月報到。