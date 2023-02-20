孟磊指出，從過去十年的歷史上來看，A股市場在春節後呈逐步上行態勢即所謂「春節躁動」，其中創業板指的表現領先。我們認為，年初相對寬鬆的流動性環境、經濟和企業盈利資料真空期、以及市場對日益臨近的兩會的政策預期推動市場偏上行。分行業來看，數字經濟產業在春節後通常跑贏市場，而消費板塊表現疲軟。

UBS瑞銀證券計算了過去十年間兩會開幕前兩周至閉幕後兩周間A股主要指數的平均表現。注意到兩會前後A股市場呈現出左右兩側偏上行，中間部分偏下行的情況。兩會前後分可為三個階段：（1）第一階段（兩會開幕前）：投資者對政策利好有所預期，推動股指上行；（2）第二階段（兩會期間）：由於政策利好已在此前被部分計入股價，股指略有回落；（3）第三階段（兩會閉幕後）：投資者進一步學習政策信號，股指有所反彈。

孟磊指出，近期A股市場總體呈震盪態勢。投資者正在觀察今年經濟復甦的力度與速度，並等待「兩會」期間的政策信號。我們的管道調研顯示部分公募基金在春節後面臨一定的贖回壓力。不過，在我們看來，市場回檔即佈局良機。基本面方面，瑞銀證券宏觀團隊預計GDP增速或將在二季度出現明顯反彈。流動性方面，公募基金新發規模滯後於股市表現約三個月，因此場外資金有望在2月開始更大規模地入市。同時，私募基金也或將隨之提高其股票倉位追逐上漲趨勢。全年北向資金淨流入量有望達3000億元以上。我們在風格配置上看好「成長」。板塊方面，建議超配電腦、動力電池、家用電器、食品飲料和休閒服務。