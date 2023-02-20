寒舍集團旗下擁有台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店等4處據點，另轉投資持股寒舍艾麗酒店29.8％，每季以權益法於業外按持股比例認列損益。其中，台北喜來登擁有多達688間客房、8間餐廳及近千坪宴會空間，對營運表現影響最大。

受惠邊境解封後國際客回流，配合餐飲宴會需求暢旺及據點增加，寒舍2022年12月自結合併營收創4.82億元新高，月增30.13％、年增40.63％，第四季合併營收11.89億元，季增32.71％、年增52.96％，全年合併營收34.22億元、年增46.63％，雙創近3年高點。

寒舍2023年1月自結合併營收4.57億元，僅月減5.03％、年增達48.43％，創同期新高、歷史第三高，表現持穩高檔。其中，1月住房營收3.1億元、年增達38.08％，餐飲營收1.37億元、年增達84.53％。

法人分析，寒舍旗下4處據點1月平均住房率約65％，雖低於去年12月約77％、但遠優於去年同期47％，而平均房價7550元，月增達11％、年增達24％，使客房平均收益（RevPAR）約4908元，僅月減6％、年增達72％，整體住房業務表現持穩高檔。

展望後市，隨著餐飲需求維持暢旺，配合企業陸續恢復舉辦尾牙春酒，寒舍餐飲業務表現可望續強。而港澳客來台自由行解禁，配合航班運量逐步恢復，國際商務及觀光客回流亦有助支撐住房業務需求，法人預期寒舍首季營運將持穩高檔。

寒舍董事長暨總經理蔡伯翰先前表示，邊境解封後商務客回流較快，觀光客因全球景氣趨緩、航班運量尚未完全恢復等因素影響，目前尚未完全復甦，預期要到下半年才有機會恢復接近疫前水準，寒舍將致力衝刺營運表現，力拚今年營運轉虧為盈。