代理教師全年完整聘期，南投縣跟進了；縣長許淑華表示，為保障代理教師權益，留住優秀師資，即日起，南投縣縣立高中職、國中小及幼兒園代理教師聘期，將核給完整全年聘期，預計每年將增加6292萬元的人事費支出。

許淑華表示，雖然南投縣財源困絀，但衡酌公平性及考量學生受教權，尤其南投偏鄉小校代理教師比例高，希望藉由給予代理教師完整聘期穩定師資，留住優秀教師，讓教師能專注教學工作，也展現縣府照顧與重視代理教師權益的決心。

教育處指出，目前縣內代理教師國小523人、高國中124人、幼兒園36人，共計683人適用完整全年聘期，預計每年將增加縣府6292萬元的人事費支出。

許淑華表示，代理老師給予全年聘期，每年延續性人事經費龐大支出，對各縣市都會導致嚴重的財政缺口，壓縮各項教育資源配置；因此，呼籲中央對代理教師聘期、待遇及福利能統一規定，依據各縣市財政級距提供補助，減輕地方負擔，避免城鄉差距擴大，影響教育公平性，中央與地方共同努力，提升教育環境與師資品質。