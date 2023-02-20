台灣高等檢察署20日表示，檢調警憲及海巡、關務6大緝毒系統去年執行第7波「安居緝毒」專案，共查獲1萬103人，羈押700人、查獲毒品6954.51公斤、查扣大麻8220株、破獲製毒工廠92座，其中查獲被告及羈押人數、查扣大麻株數及破獲製毒工廠數量，均為歷年安居緝毒專案最多。

高檢署表示，面對後疫情時代，全球毒品市場規模日漸擴大，特別是大麻、新興毒品快速擴散，大麻已成為全球泛濫的毒品，新興毒品快速變化，常混合販售，對國人健康危害甚鉅。

高檢署說，第7波安居緝毒專案的重點，是壓制大麻及新興毒品的擴散，從源頭端加強查緝大麻種植及走私，阻止先驅原料流入製造新興毒品使用，並向下刨根挖掘施用大麻黑數。另台中地檢署報請高檢署統合全國同步執行「擊落麻毒」專案，澈底瓦解網路毒品交易平台。

高檢署說，第7波安居緝毒專案自去年7月11日至24日、去年7月25日至12月31日執行，共查獲1萬103人，其中製造運輸販賣毒品2940人，羈押700人，均為歷次安居緝毒專案人數最多。

另查獲毒品6954.51公斤、查扣大麻8220株、混合式毒品咖啡包4萬633包、破獲製毒工廠92座，查扣犯罪所得現金9128萬833元、車輛34台、3C類產品2253台，其中查扣大麻株數及破獲製毒工廠數量亦為歷次安居緝毒專案之最。

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